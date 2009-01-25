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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:3
Матч завершен
Рома
Рим
Мексес 17
Жуан 31
Вучинич 50
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
25 янв. 2009, 17:00 МСК
25.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Джанельо
Маттео Джанельо
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Блази
Мануэле Блази
81
0
Пациенца
Микеле Пациенца
46
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Салайета
Марсело Салайета
63
Запасные
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Витале
Луиджи Витале
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Руссотто
Андреа Руссотто
0
Денис
Херман Денис
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
31'
31'
90
0
Мексес
Филипп Мексес
17'
17'
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
82
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
50'
50'
70
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Писарро
Давид Писарро
46
Запасные
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Перротта
Симоне Перротта
0
Тотти
Франческо Тотти
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
0
Менез
Жереми Менез