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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Маркизио 20
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
24 янв. 2009, 22:30 МСК
24.01.2009, 22:30 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
20'
20'
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Экдаль
Альбин Экдаль
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Сантана
Марио Сантана
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
0
Донадель
Марко Донадель
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли