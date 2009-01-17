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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Пато 7
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
17 янв. 2009, 22:30 МСК
17.01.2009, 22:30 МСК
суббота
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
81
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пато
Пато
7'
7'
78
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
70
Запасные
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Шевченко
Андрей Шевченко
Фиорентина
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
72
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Сантана
Марио Сантана
82
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Донадель
Марко Донадель
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Заири
Жаоад Заири
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли