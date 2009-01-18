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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
0:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Янкович 68
Скулли 90
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2009, 17:00 МСК
18.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Риккардо Пинцани
Риккардо Пинцани
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
74
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
90
0
Мунари
Джанни Мунари
84
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Анжело
Анжело
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
0
Качья
Даниэле Качья
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Модесто
Франческо Модесто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Оливера
Рубен Оливера
63
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Янкович
Бошко Янкович
68'
68'
80
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90'
90'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Место
Джандоменико Место
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави