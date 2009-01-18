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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Ледесма 24
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мельберг 30
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2009, 22:30 МСК
18.01.2009, 22:30 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
24'
24'
90
0
Меньи
Мурад Меньи
64
0
Дабо
Усман Дабо
72
0
Пандев
Горан Пандев
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
77
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Коларов
Александар Коларов
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Маури
Стефано Маури
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
30'
30'
90
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
71
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
80
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Тиагу
Тиагу
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Джовинко
Себастьян Джовинко