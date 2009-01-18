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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Марколини 32
Марколини 74
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лавесси 53
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2009, 17:00 МСК
18.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Скардина
Франческо Скардина
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Моро
Фабио Моро
90
0
Марколини
Микеле Марколини
74'
32'
74'
32'
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
75
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
79
0
Эспозито
Мауро Эспозито
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Фрей
Николас Фрей
0
Ригони
Лука Ригони
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
0
Богдани
Эрьон Богдани
Наполи
мин
0
Джанельо
Маттео Джанельо
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Витале
Луиджи Витале
75
0
Блази
Мануэле Блази
78
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
53'
53'
90
0
Денис
Херман Денис
62
Запасные
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
0
Руссотто
Андреа Руссотто