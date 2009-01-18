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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Флоккари 18
Дони 29
Дони 33
3:1
Матч завершен
Интер
Милан
Ибрагимович 90
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
18 янв. 2009, 17:00 МСК
18.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
85
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
29'
33'
29', 33'
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
18'
18'
89
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Вьери
Кристиан Вьери
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
46
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Киву
Кристиан Киву
30
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
46
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90'
90'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Ривас
Нельсон Ривас
0
Хименес
Луис Хименес
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Адриано
Адриано
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Обинна
Виктор Обинна