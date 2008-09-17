Матч завершен
Реал
Мадрид
2:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2008, 21:45 МСК
17.09.2008, 21:45 МСК
среда
Ален Хамер
Ален Хамер
Главный Судья
Составы