Матч завершен
Динамо
Киев
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2008, 21:45 МСК
17.09.2008, 21:45 МСК
среда
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы