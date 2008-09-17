Матч завершен
Стяуа
Бухарест
0:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2008, 21:45 МСК
17.09.2008, 21:45 МСК
среда
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы