Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2008, 21:45 МСК
17.09.2008, 21:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы