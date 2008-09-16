Матч завершен
Марсель
Марсель
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2008, 21:45 МСК
16.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Конрад Плауц
Конрад Плауц
Главный Судья
Составы