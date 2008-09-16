Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2008, 21:45 МСК
16.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы