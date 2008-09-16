Матч завершен
Базель
Базель
1:2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2008, 21:45 МСК
16.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Терье Хауге
Терье Хауге
Главный Судья
Составы