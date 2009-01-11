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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Домицци 62
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Дельвеккио 57
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2009, 17:00 МСК
11.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
44
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
62'
62'
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Ободо
Кристиан Ободо
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
67
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
84
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Асамоа
Квадво Асамоа
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Санчес
Алексис Санчес
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
19
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
57'
57'
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
72
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Циглер
Рето Циглер
0
Паломбо
Анджело Паломбо
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Падалино
Марко Падалино
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли