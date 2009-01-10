Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Бьява 18
Янкович 49
Мотта 87
3:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
10 янв. 2009, 20:00 МСК
10.01.2009, 20:00 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
18'
18'
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
87'
87'
89
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Оливера
Рубен Оливера
61
0
Янкович
Бошко Янкович
49'
49'
82
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Росси
Марко Росси
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Огбонна
Анжело Огбонна
61
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Бароне
Симоне Бароне
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
69
0
Аморузо
Никола Аморузо
46
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Вентола
Никола Вентола
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне