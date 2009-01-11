Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Мело 24
1:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Кастильо 28
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
11 янв. 2009, 17:00 МСК
11.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
75
0
Донадель
Марко Донадель
46
0
Мело
Фелипе Мело
24'
24'
90
0
Муту
Адриан Муту
50
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Сантана
Марио Сантана
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Заири
Жаоад Заири
0
Альмирон
Серхио Альмирон
0
Паццини
Джампаоло Паццини
0
Йоветич
Стеван Йоветич
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
90
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Мунари
Джанни Мунари
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
28'
28'
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
70
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Анжело
Анжело
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Качья
Даниэле Качья