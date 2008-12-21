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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Бьянки 54
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2008, 17:00 МСК
21.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
23
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Огбонна
Анжело Огбонна
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
54'
54'
67
0
Аморузо
Никола Аморузо
78
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Франческини
Иван Франческини
0
Розина
Алессандро Розина
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Вентола
Никола Вентола
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
Наполи
мин
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
84
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
65
0
Маджо
Кристиан Маджо
72
0
Салайета
Марсело Салайета
90
0
Денис
Херман Денис
90
Запасные
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
0
Грава
Джанлука Грава
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Витале
Луиджи Витале
0
Руссотто
Андреа Руссотто