Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Монтоливо 19
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2008, 17:00 МСК
21.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
75
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Циглер
Рето Циглер
0
Падалино
Марко Падалино
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
0
Форнароли
Бруно Форнароли
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
66
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
80
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
19'
19'
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Муту
Адриан Муту
85
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Донадель
Марко Донадель
0
Заири
Жаоад Заири
0
Паццини
Джампаоло Паццини
0
Йоветич
Стеван Йоветич