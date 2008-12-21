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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Пато 4
Пато 18
Зеедорф 43
5:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 17
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2008, 22:30 МСК
21.12.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Каладзе
Каха Каладзе
84
0
Антонини
Лука Антонини
75
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Пато
Пато
4'
18'
4', 18'
72
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
43'
43'
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
Запасные
0
Дармиан
Маттео Дармиан
0
Кардасио
Матиас Кардасио
0
Педроччи
Джордан Педроччи
0
Страссер
Родни Страссер
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Шевченко
Андрей Шевченко
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Сала
Луиджи Сала
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
17'
17'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
39
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Кода
Андреа Кода
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Санчес
Алексис Санчес