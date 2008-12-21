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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Оливера 89
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2008, 17:00 МСК
21.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
64
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Моро
Фабио Моро
85
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
70
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Фрей
Николас Фрей
0
Марколини
Микеле Марколини
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Эспозито
Мауро Эспозито
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
86
0
Модесто
Франческо Модесто
59
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Оливера
Рубен Оливера
89'
89'
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Янкович
Бошко Янкович
83
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Бривио
Давиде Бривио