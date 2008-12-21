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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Вьери 48
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 31
Легротталье 38
Амаури 81
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
21 дек. 2008, 17:00 МСК
21.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
46
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
85
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Манцони
Алессио Манцони
0
Черчи
Алессио Черчи
0
Вьери
Кристиан Вьери
48'
0
Маркони
Микеле Маркони
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
38'
38'
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
72
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
85
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
31'
31'
90
0
Амаури
Амаури
81'
81'
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Экдаль
Альбин Экдаль
0
Джовинко
Себастьян Джовинко