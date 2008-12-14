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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 9
Квальярелла 15
Ди Натале 55
3:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Сарате 60
Диаките 73
Ледесма 85
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2008, 17:00 МСК
14.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Сала
Луиджи Сала
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
87
0
Пепе
Симоне Пепе
75
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
9'
55'
9', 55'
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
15'
15'
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Неф
Ален Неф
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Санчес
Алексис Санчес
Лацио
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Диаките
Модибо Диаките
73'
73'
90
0
Беллери
Мануэль Беллери
46
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
46
0
Дабо
Усман Дабо
80
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
85'
85'
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
60'
60'
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Манфредини
Манфредини
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Пандев
Горан Пандев