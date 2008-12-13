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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 11
Пациенца 42
Денис 65
3:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2008, 22:30 МСК
13.12.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
67
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
11'
11'
36
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Денис
Херман Денис
65'
65'
81
Запасные
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Витале
Луиджи Витале
0
Пациенца
Микеле Пациенца
42'
0
Салайета
Марсело Салайета
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Мунари
Джанни Мунари
63
0
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Поленьи
Тициано Поленьи
0
Анжело
Анжело
0
Качья
Даниэле Качья
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо