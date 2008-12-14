Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дель Пьеро 17
Кьеллини 33
Амаури 41
Амаури 69
4:2
Матч завершен
Милан
Милан
Пато 30
Амброзини 55
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2008, 22:30 МСК
14.12.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
33'
33'
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
29
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
89
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
17'
17'
90
0
Амаури
Амаури
41'
69'
41', 69'
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Экдаль
Альбин Экдаль
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Каладзе
Каха Каладзе
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
55'
55'
73
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Пато
Пато
30'
30'
76
0
Эмерсон
Эмерсон
46
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
Запасные
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Антонини
Лука Антонини
0
Кардасио
Матиас Кардасио
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Шевченко
Андрей Шевченко