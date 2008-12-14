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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Максвелл 5
Станкович 47
Ибрагимович 79
Ибрагимович 88
4:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 51
Бентивольо 66
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2008, 17:00 МСК
14.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
5'
5'
71
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
67
0
Станкович
Деян Станкович
47'
47'
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
79'
88'
79', 88'
90
0
Обинна
Виктор Обинна
65
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Хименес
Луис Хименес
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Балотелли
Марио Балотелли
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
61
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
66'
66'
90
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
51'
51'
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Моро
Фабио Моро
0
Д'Анна
Эмануэле Д'Анна
0
Ригони
Лука Ригони
0
Эспозито
Мауро Эспозито