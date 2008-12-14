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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Скулли 86
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Флоккари 17
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
14 дек. 2008, 17:00 МСК
14.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
46
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
61
0
Скулли
Джузеппе Скулли
86'
86'
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
73
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Потенца
Алессандро Потенца
0
Бривио
Давиде Бривио
0
Юрич
Иван Юрич
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Янкович
Бошко Янкович
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
73
0
Флоккари
Сержио Флоккари
17'
17'
90
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Сиссе
Карамоко Сиссе
0
Вьери
Кристиан Вьери