Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Розина 77
1:4
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Муту 3
Джилардино 43
Кузманович 75
Джилардино 84
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2008, 17:00 МСК
7.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Абате
Иньяцио Абате
61
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
0
Диана
Аймо Стефано Диана
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Розина
Алессандро Розина
77'
77'
90
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Огбонна
Анжело Огбонна
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Бьянки
Роландо Бьянки
0
Аморузо
Никола Аморузо
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
63
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
75'
75'
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
43'
84'
43', 84'
85
0
Муту
Адриан Муту
3'
3'
76
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Донадель
Марко Донадель
0
Заири
Жаоад Заири
0
Альмирон
Серхио Альмирон
0
Паццини
Джампаоло Паццини
0
Йоветич
Стеван Йоветич