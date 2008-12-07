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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Милито 50
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2008, 22:30 МСК
7.12.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Падалино
Марко Падалино
85
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Циглер
Рето Циглер
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Форнароли
Бруно Форнароли
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
87
0
Скулли
Джузеппе Скулли
65
0
Милито
Диего Милито
50'
50'
75
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Янкович
Бошко Янкович
0
Палладино
Раффаэле Палладино