Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лечче
Лечче
Качья 83
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Джовинко 56
Амаури 88
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2008, 17:00 МСК
7.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
71
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Мунари
Джанни Мунари
81
0
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
71
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Поленьи
Тициано Поленьи
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
0
Качья
Даниэле Качья
83'
0
Конан
Аксель Седрик Конан
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
82
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
56'
56'
90
0
Амаури
Амаури
88'
88'
90
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Экдаль
Альбин Экдаль