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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:3
Матч завершен
Интер
Милан
Самуэль 2
Диаките 45
Ибрагимович 55
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2008, 22:30 МСК
6.12.2008, 22:30 МСК
суббота
Составы
Лацио
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Диаките
Модибо Диаките
45'
45'
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Дабо
Усман Дабо
47
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
76
0
Пандев
Горан Пандев
32
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Крибари
Санчес Крибари
0
Раду
Штефан Раду
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Манфредини
Манфредини
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Рокки
Томмазо Рокки
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
2'
2'
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Станкович
Деян Станкович
88
0
Мунтари
Салли Мунтари
77
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
29
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
55'
55'
90
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Креспо
Эрнан Креспо