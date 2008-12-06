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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Менез 68
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2008, 20:00 МСК
6.12.2008, 20:00 МСК
суббота
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Моро
Фабио Моро
90
0
Марколини
Микеле Марколини
84
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
69
0
Эспозито
Мауро Эспозито
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Малаго
Марко Малаго
0
Д'Анна
Эмануэле Д'Анна
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Менез
Жереми Менез
68'
68'
84
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
59
0
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
0
Артур
Артур
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Вирга
Валерио Вирга
0
Монтелла
Винченцо Монтелла