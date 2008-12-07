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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Дони 78
Вьери 88
3:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
7 дек. 2008, 17:00 МСК
7.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
78'
78'
83
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Манцони
Алессио Манцони
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Вьери
Кристиан Вьери
88'
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
60
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
52
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Неф
Ален Неф
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла