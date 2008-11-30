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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Фелипе 87
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2008, 17:00 МСК
30.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
68
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Фелипе
Фелипе
87'
87'
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Санчес
Алексис Санчес
62
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Неф
Ален Неф
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Моро
Фабио Моро
71
0
Марколини
Микеле Марколини
73
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
84
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Эспозито
Мауро Эспозито
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Фрей
Николас Фрей
0
Д'Анна
Эмануэле Д'Анна
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла