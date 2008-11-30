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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 59
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2008, 17:00 МСК
30.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
76
0
Кассетти
Марко Кассетти
66
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Тотти
Франческо Тотти
59'
59'
88
Запасные
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Перротта
Симоне Перротта
0
Вирга
Валерио Вирга
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
0
Менез
Жереми Менез
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Сантана
Марио Сантана
62
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
73
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
76
0
Муту
Адриан Муту
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Альмирон
Серхио Альмирон
0
Паццини
Джампаоло Паццини
0
Йоветич
Стеван Йоветич