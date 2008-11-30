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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Кордоба 17
Мунтари 25
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лавесси 36
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2008, 17:00 МСК
30.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
17'
17'
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
25'
25'
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
83
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
72
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Хименес
Луис Хименес
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Адриано
Адриано
0
Креспо
Эрнан Креспо
Наполи
мин
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
84
0
Гамшик
Марек Гамшик
66
0
Маджо
Кристиан Маджо
79
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
36'
36'
90
0
Салайета
Марсело Салайета
90
Запасные
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
0
Блази
Мануэле Блази
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Витале
Луиджи Витале
0
Денис
Херман Денис