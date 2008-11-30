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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Флоккари 68
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2008, 17:00 МСК
30.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Д'Агостино
Антонино Д'Агостино
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
68'
68'
90
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Манцони
Алессио Манцони
0
Вьери
Кристиан Вьери
Лацио
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Манфредини
Манфредини
62
0
Маури
Стефано Маури
83
0
Брокки
Кристиан Брокки
68
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Коларов
Александар Коларов
0
Дабо
Усман Дабо
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Индзаги
Симоне Индзаги