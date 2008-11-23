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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Стеллоне 25
Розина 78
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Пато 28
Роналдиньо 34
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
23 нояб. 2008, 22:30 МСК
23.11.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Пратали
Франческо Пратали
90
0
Диана
Аймо Стефано Диана
90
0
Розина
Алессандро Розина
78'
78'
85
0
Бароне
Симоне Бароне
72
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
72
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
25'
25'
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Огбонна
Анжело Огбонна
0
Пизано
Марко Пизано
0
Франческини
Иван Франческини
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Каладзе
Каха Каладзе
90
0
Бонера
Даниэле Бонера
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
73
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
80
0
Роналдиньо
Роналдиньо
34'
34'
90
0
Пато
Пато
28'
28'
90
Запасные
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Шевченко
Андрей Шевченко