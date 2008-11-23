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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
0:3
Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 11
Жуан 38
Тотти 49
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
23 нояб. 2008, 17:00 МСК
23.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
57
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
90
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
60
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
0
Мунари
Джанни Мунари
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Качья
Даниэле Качья
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
38'
38'
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
84
0
Вучинич
Мирко Вучинич
11'
11'
66
0
Тотти
Франческо Тотти
49'
49'
90
Запасные
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Писарро
Давид Писарро
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
0
Менез
Жереми Менез