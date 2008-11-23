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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Дабо 81
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Милито 69
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
23 нояб. 2008, 17:00 МСК
23.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Меньи
Мурад Меньи
72
0
Дабо
Усман Дабо
81'
81'
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Пандев
Горан Пандев
46
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Манфредини
Манфредини
0
Маури
Стефано Маури
0
Рокки
Томмазо Рокки
0
Индзаги
Симоне Индзаги
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
85
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
56
0
Милито
Диего Милито
69'
69'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
0
Росси
Марко Росси
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Место
Джандоменико Место
0
Янкович
Бошко Янкович