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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Мунтари 72
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2008, 22:30 МСК
22.11.2008, 22:30 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Матерацци
Марко Матерацци
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
72'
72'
89
0
Станкович
Деян Станкович
85
0
Адриано
Адриано
83
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Балотелли
Марио Балотелли
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Тиагу
Тиагу
4
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
70
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
0
Амаури
Амаури
77
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Мельберг
Улоф Мельберг
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Джовинко
Себастьян Джовинко