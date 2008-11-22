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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Муту 52
Монтоливо 63
Монтоливо 78
Джилардино 79
4:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Флоро Флорес 29
Ди Натале 83
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
22 нояб. 2008, 20:00 МСК
22.11.2008, 20:00 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
30
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
63'
78'
63', 78'
81
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
46
0
Джилардино
Альберто Джилардино
79'
79'
90
0
Муту
Адриан Муту
52'
52'
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Сантана
Марио Сантана
0
Заири
Жаоад Заири
0
Паццини
Джампаоло Паццини
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
75
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
29'
29'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
86
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Неф
Ален Неф
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
83'
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла