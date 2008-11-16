Матч завершен
Сампдория
Генуя
3:2
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
16 нояб. 2008, 17:00 МСК
16.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы