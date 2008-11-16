Матч завершен
Рома
Рим
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
16 нояб. 2008, 22:30 МСК
16.11.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы