Матч завершен
Ювентус
Турин
4:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
13 нояб. 2008, 22:30 МСК
13.11.2008, 22:30 МСК
четверг
Составы