Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
9 нояб. 2008, 17:00 МСК
9.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы