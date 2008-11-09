Матч завершен
Лечче
Лечче
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
9 нояб. 2008, 22:30 МСК
9.11.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Составы