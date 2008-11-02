Матч завершен
Удинезе
Удине
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
2 нояб. 2008, 17:00 МСК
2.11.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы