Матч завершен
Милан
Милан
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
2 нояб. 2008, 22:30 МСК
2.11.2008, 22:30 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы