Матч завершен
Ювентус
Турин
2:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
1 нояб. 2008, 22:30 МСК
1.11.2008, 22:30 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы